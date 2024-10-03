СМИ: Китай становится военным тяжеловесом и обходит США 

Расходы Китая на оборону стремительно растут, несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается страна. Пекин разрабатывает и производит системы вооружений, предназначенные для сдерживания США, а в некоторых областях китайская оборонная промышленность существенно опережает американскую, пишет специализирующийся на американской внешней политике журнал Foreign Affairs (FA).

Оборонная промышленность Китая фактически работает как в военное время, подчеркивает издание. Так, КНР уже догнала США в производстве оружия в больших масштабах. Кроме того, Китай стал крупнейшим в мире судостроителем. По данным FA, китайские производственные мощности в этом направлении примерно в 230 раз превышают американские.

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По информации издания, с 2021 по начало 2024 года оборонно-промышленный комплекс Китая произвел более 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей, а также удвоил запас ядерных боеголовок страны и более чем в два раза нарастил запас баллистических и крылатых ракет. Кроме того, в стране разработали новый бомбардировщик-невидимку, а количество запусков спутников за последние четыре года увеличили на 50 процентов. FA утверждает, что Китай приобретает системы вооружений в пять-шесть раз быстрее, чем США.

Все вышеперечисленное, как утверждает Foreign Affairs, позволяет считать Китай «военным тяжеловесом», за которым не поспевает американский оборнно-промышленный комплекс. Оборонке США, по мнению автора статьи, не хватает как ресурсов, так и гибкости.

Ранее Financial Times сообщала о рекордном производственном буме, который переживает американская оборонная промышленность. Издание объяснило его ростом заказов из-за помощи, которую США предоставляют Украине, Израилю и Тайваню. Однако тогда опрошенные газетой эксперты сомневались в долгосрочном и устойчивом росте этой отрасли.