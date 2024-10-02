Правила подсчета прожиточного минимума изменят

Правительство предлагает изменить методику подсчета прожиточного минимума с 2026 года. Из-за инфляции власти планируют перестать рассчитывать выплаты на основе доходов россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на будущий год.
Методика подсчета прожиточного минимума в России менялась несколько раз за последние четыре года. До конца 2020 года этот показатель рассчитывался на основе минимальной потребительской корзины. С 2021 года прожиточный минимум складывался на основе медианного дохода граждан. В 2022 году было решено устанавливать прожиточный минимум в особом порядке по закону о федеральном бюджете. В том же году Владимир Путин дважды поручал индексировать прожиточный минимум.
Теперь при расчете прожиточного минимума правительство предлагает ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Размер индексации будет определяться каждый год федеральным законом о бюджете. Как и прежде, в каждом субъекте страны будет устанавливаться своя величина. Она будет рассчитываться на основе коэффициента региональной дифференциации. Этот показатель нужен для того, чтобы учесть, что жизнь в разных регионах России стоит по-разному.
Решение изменить метод расчета прожиточного минимума принято в условиях «высоких инфляционных рисков» и «значительного превышения фактической инфляции над прогнозной», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Минфине дополнили, что новая методика поможет «актуализировать» размер прожиточного минимума вне зависимости от медианных доходов за год и инфляционных отклонений.
Власти планировали удерживать инфляцию в рамках прогнозов и поэтому рассчитывали прожиточный минимум на основе медианного дохода, напоминает ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Игорь Поляков. Однако получалось так, что инфляция резко менялась и выходила за рамки прогнозов. Поляков признал, что привязка выплат к медианному доходу оказалась не очень удачной.
«Когда инфляция по факту превышает ожидаемые значения, нормы индексации уже не соблюдаются — и в срочном порядке приходится повышать размеры прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и прочих выплат», — объяснил Поляков.
В 2024 году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля на душу населения. В пояснительной записке правительства уточняется, что выплаты уже рассчитаны и на 2025 год. Для этого использовалась формула, основанная на величине медианного дохода за 2023 год (по данным Росстата, он составляет 40 121 рубля). В следующем году прожиточный минимум составит 17 733 рубля и будет проиндексирован на 14,8%. Показатель для трудоспособных граждан будет установлен на уровне 19 329 рублей, для пенсионеров он составит 15 259 рублей, а для детей — 17 201 рубля.