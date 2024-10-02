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Общество

Правила подсчета прожиточного минимума изменят

15:05 02.10.2024

Правительство предлагает изменить методику подсчета прожиточного минимума с 2026 года. Из-за инфляции власти планируют перестать рассчитывать выплаты на основе доходов россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на будущий год.

Методика подсчета прожиточного минимума в России менялась несколько раз за последние четыре года. До конца 2020 года этот показатель рассчитывался на основе минимальной потребительской корзины. С 2021 года прожиточный минимум складывался на основе медианного дохода граждан. В 2022 году было решено устанавливать прожиточный минимум в особом порядке по закону о федеральном бюджете. В том же году Владимир Путин дважды поручал индексировать прожиточный минимум.

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Теперь при расчете прожиточного минимума правительство предлагает ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Размер индексации будет определяться каждый год федеральным законом о бюджете. Как и прежде, в каждом субъекте страны будет устанавливаться своя величина. Она будет рассчитываться на основе коэффициента региональной дифференциации. Этот показатель нужен для того, чтобы учесть, что жизнь в разных регионах России стоит по-разному. 

Решение изменить метод расчета прожиточного минимума принято в условиях «высоких инфляционных рисков» и «значительного превышения фактической инфляции над прогнозной», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Минфине дополнили, что новая методика поможет «актуализировать» размер прожиточного минимума вне зависимости от медианных доходов за год и инфляционных отклонений.

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Власти планировали удерживать инфляцию в рамках прогнозов и поэтому рассчитывали прожиточный минимум на основе медианного дохода, напоминает ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Игорь Поляков. Однако получалось так, что инфляция резко менялась и выходила за рамки прогнозов. Поляков признал, что привязка выплат к медианному доходу оказалась не очень удачной.

«Когда инфляция по факту превышает ожидаемые значения, нормы индексации уже не соблюдаются — и в срочном порядке приходится повышать размеры прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и прочих выплат», — объяснил Поляков.

В 2024 году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля на душу населения. В пояснительной записке правительства уточняется, что выплаты уже рассчитаны и на 2025 год. Для этого использовалась формула, основанная на величине медианного дохода за 2023 год (по данным Росстата, он составляет 40 121 рубля). В следующем году прожиточный минимум составит 17 733 рубля и будет проиндексирован на 14,8%. Показатель для трудоспособных граждан будет установлен на уровне 19 329 рублей, для пенсионеров он составит 15 259 рублей, а для детей — 17 201 рубля.

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