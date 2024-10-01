Опрос: жители Чечни поддержали мир с Украиной сильнее москвичей

Среди жителей Чечни оказалось больше противников войны в Украине, чем среди москвичей и петербуржцев. На это указывают опросы общественного мнения, которые провели исследователи из ExtremeScan и «Хроник». Результаты есть в распоряжении «Холода».

Социологи ExtremeScan провели телефонный опрос среди жителей 10 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская область, республики Башкортостан, Дагестан, Чечня, Тыва и Бурятия. Всего в опросе приняли участие 5500 респондентов.

Дисклеймер. В условиях войны и цензуры невозможно полностью доверять результатам опросов общественного мнения, даже если их проводят независимые организации. Жители России могут бояться честно отвечать на поставленные вопросы по теме «СВО», так как за пацифистскую позицию и призывы к миру с Украиной может последовать наказание. Именно для запугивания населения в начале войны в России ввели законы о «фейках» и дискредитации российской армии.

Исследователи пришли к выводу, что поддержка войны снижается в целом по России. Больше всего против войны высказались в двух регионах — Чечне и Тыве. Проведение «СВО» поддерживают только 39% жителей Чечни и 46% жителей Тывы. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге оказалось больше сторонников войны, чем в национальных республиках: «за» войну выступили 53% опрошенных москвичей и 50% жителей Петербурга. Больше всего войну поддерживают в Краснодарском крае и Белгородской области — 62% и 63% соответственно.

«Война в Украине не нужна никому, кроме 15–17% ее последовательных сторонников. Но у русских была, по крайней мере, за плечами какая-то идея “русского мира”, с которой башкирам, дагестанцам, чеченцам и тувинцам солидаризироваться особенно трудно», — объясняют социологи ExtremeScan.

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Респондентов спросили о том, согласятся ли они с возможным решением Владимира Путина о выводе войск из Украины. Больше всего это решение поддержали бы жители Чечни — «за» вывод войск здесь высказались 71% опрошенных. На втором месте — Дагестан (54% согласны на вывод войск), а на третьем — Тыва (53%). В Москве и Петербурге такое решение одобрили бы по 45% опрошенных. Менее всего эта идея нравится жителям Краснодарского края и Белгородской области — «за» вывод войск здесь высказались по 39% респондентов.

В целом социологи зафиксировали желание россиян закончить войну с Украиной и избежать новой волны мобилизации. Не менее 49% россиян поддержат решение о прекращении войны, даже если российская армия не добьется поставленных Путиным целей. Это исторический максимум, отмечает группа «Хроники». В то же время противников прекращения боевых действий становится все меньше и меньше. Сейчас «против» перемирия с Украиной без достижения целей «СВО» выступают 33% опрошенных россиян.