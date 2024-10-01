Участвовавшего в войне в Украине православного блогера подозревают в изнасиловании ребенка

Оперативники Главного управления МВД в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего православного блогера Клауда Роммеля по подозрению в изнасиловании ребенка. Об этом пишет телеканал 78.ru.

Отмечается, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера». По данным телеканала, православный блогер недавно вернулся с войны в Украине, где «потерял ногу».

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«Фонтанка» в свою очередь пишет, что у блогера «осколочное ранение левой стопы и правого бока, полученное в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области».

По данным портала, Роммель уехал воевать зимой, «когда эта история всплыла». В феврале 2024 года неназванная женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 10-летняя девочка проживает в одной квартире с чужими мужчинами. Отмечается, что православного блогера тогда нашли в одной кровати с полураздетым ребенком.

Мужчину забрали в полицию, где он заявил, что якобы делал девочке массаж. Сообщается, что на него составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

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Портал писал, что девочка проживала в одной комнате с Роммелем, куда он ее якобы забрал «от агрессивной матери», которая жила в соседней. По словам православного блогера, он встретил девочку с матерью среди прихожан в 2021 и предложил снять жилье на троих после того, «как увидел условия их проживания». Сообщалось, что мужчина даже хотел взять опекунство над девочкой, но в уполномоченных органах ему отказали.

Роммель неофициально трудился в церкви и вел православный блог на ютубе, пишет портал. Отмечалось, что девочка была частой героиней его роликов. На одном из видео, как сообщалось, девочка утверждала, «что с родителями жить не будет» и просила государство помочь поместить ее в приют, «если нельзя оставить с тем, с кем она сейчас». В том же месяце девочку все-таки поместили в центр для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как пишет портал, после того как мужчина вернулся с войны, его поместили в изолятор временного содержания. Задержание, как сообщается, произошло в ночь на 1 октября.