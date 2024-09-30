Высота Эвереста увеличилась

Международная группа ученых из Китая и Великобритании утверждает, что Эверест, высота которого в настоящее время составляет 8 849 метров, «вырос» за 89 тысяч лет на 15-50 метров. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, это произошло из-за эрозии, вызываемой протекающими по горе реками.

«Наше исследование показывает, что даже самая высокая вершина мира подвержена постоянным геологическим процессам, которые могут заметно повлиять на ее высоту в относительно коротких геологических временных масштабах», — заявил профессор Цзиньгэнь Дай, соавтор исследования из Китайского университета геологических наук в Пекине.

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Дай отметил, что Эверест — своего рода аномалия, поскольку его вершина примерно на 250 метров выше, чем другие самые высокие горы Гималаев. По его словам, ученые задались вопросом, «существует ли некий глубинный механизм, делающий аномальную высоту Эвереста еще выше».

Исследователь и его коллеги создали компьютерные модели для изучения эволюции речных сетей в Гималаях. Результаты эксперимента показали, что около 89 тысяч лет назад река Арун изменила свое течение и стала притоком реки Коси. Это, по мнению ученых, привело к усилению речной эрозии вблизи Эвереста и образованию ущелья реки Арун.

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«В то время через реку Арун протекало огромное количество дополнительной воды, которая могла бы перенести больше осадочных пород, размыть больше пластов и разрушить дно долины», — рассказал Мэтью Фокс, соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона.

По словам ученых, уменьшение веса земной коры в результате перемещения грунта привело к поднятию окружающих земель — этот процесс называют «изостатическим отскоком».

Согласно оценкам исследователей, Эверест поднимается примерно на 0,16-0,53 миллиметра в год, но этот процесс не будет продолжаться бесконечно. Дай утверждает, что увеличение высоты вершины прекратится, когда речная система «достигнет состояния равновесия».