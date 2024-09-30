Школьник обмочился на уроке из-за запрета учителя выйти в туалет

В подмосковном Одинцове в школе №3 учительница не отпустила ученика четвертого класса в туалет, после чего ребенок обмочился в классе. Об этом сообщают телеграм-канал Mash и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как пишет Mash, 35-летняя учительница, имя которой не сообщается, также заставляет школьников-аллергиков убираться в классе из-за нехватки уборщиков, самовольно принимает решения относительно поездок учащихся на государственные экскурсии и конфликтует с родителями учеников.

По данным телеграм-канала, после случившегося мать 11-летнего мальчика написала заявление в прокуратуру, дело уже передали в суд. В связи с инцидентом у ребенка поднялась температура, и его отправили на больничный.

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В свою очередь, Екатерина Мизулина заявила, что в прошлом году уже отправляла «в разные министерства и ведомства» письма в связи с похожими случаями в других школах, однако они не принесли результата. По словам Мизулиной, «подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране». Теперь она намерена обратиться в Генпрокуратуру.

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«Во многих школах детей не выпускают в туалет во время урока. Учителя говорят, что им прямо запрещает руководство школ. Хотим разобраться», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила РИА «Новости», что прокуратура и Министерство образования Московской области проведут проверку в связи с инцидентом. Она добавила, что учителю сделали выговор.

«Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения. <…> Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений», — утверждает Мишонова.

По ее словам, учитель должен найти «разумный баланс» и «обязательно отпустить» ребенка, если тот попросил выйти в туалет.