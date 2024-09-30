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Общество

Проводник настойчиво предлагал пассажирке секс за деньги

19:35 30.09.2024

Проводник поезда попытался уговорить пассажирку, которая ехала вместе с трехлетней дочерью из Москвы в Новочеркасск, переспать с ним за деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, обратило внимание издание «Коса».

По данным телеграм-канала, мужчина, чье реальное имя не раскрывается, сначала нашел профиль 25-летней девушки в соцсетях и начал с ней переписку. В сообщениях, скриншоты которых опубликовала Baza, проводник уговаривал пассажирку зайти к нему в купе на полчаса. Он утверждал, что девушка ему приглянулась, и обещал никому ничего не рассказывать.

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После того, как девушка отказалась, написав, что у нее есть парень и что ее «совесть сожрет», мужчина предложил заплатить ей пять тысяч рублей. Однако и в этом случае он получил отказ. 

Вскоре мужчина зашел в купе к девушке и выхватил у нее из рук мобильный телефон. По словам пассажирки, когда она пришла в купе к проводнику, чтобы забрать телефон, тот попытался закрыть за ней дверь и продолжил ее уговаривать, утверждая, что «это будут лучшие несколько минут в ее жизни».

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Проводник отпустил девушку только после того, как ее дочь заметила отсутствие матери в купе, начала капризничать и громко кричать. Как пишет Baza, мужчина больше не приставал к пассажирке и заблокировал ее в соцсетях.

По приезде девушка рассказала о произошедшем своему молодому человеку, и тот обратился в полицию. 

Ранее издание «Коса» обратило внимание на дискуссию в соцсети Х, которая развернулась после публикации неназванной девушки о том, что она предпочитает провести ночь в туалете поезда, нежели ехать в купе с тремя мужчинами. Некоторые пользователи посчитали проблему надуманной, другие поддержали девушку и рассказали о случаях применения насилия в поездах.

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