Россия вошла в тройку стран с самой плоховидящей молодежью

Россия вместе с Японией и Южной Кореей вошла в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. К такому выводу, как пишет газета «Коммерсантъ», пришли китайские ученые по результатам исследования, опубликованного British Journal of Ophthalmology.

Так, в Японии, которая оказалась на первом месте в мире по этому показателю, от миопии (так медики называют близорукость) страдают почти 86% детей и подростков. Следом за ней идет Южная Корея, где проблемы со зрением диагностированы у 73,94% молодежи. А на третьей строчке в этом антирейтинге оказалась Россия, в которой, по данным китайских исследователей, близоруким является почти каждый второй ребенок или подросток — 46,17%.

При этом глобальная распространенность миопии среди детей и подростков в мире достигла отметки 30,47%. Тогда как в 1990–2000 годах близорукими были лишь 24% представителей этой возрастной группы. Ученые отметили, что больше всего плоховидящих детей и подростков (35,22%) в Азии, а меньше всего (3,75%) — в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (3,75%).

По прогнозам исследователей, негативная тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Так, к 2050 году в мире будет уже 740 миллионов человек в возрасте до 19 лет, страдающих миопией. Таким образом доля близоруких детей и подростков на планете составит уже около 40%.

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Специалисты, опрошенные изданием, отметили, что распространенность миопии широко варьируется в зависимости от географического района и этнической группы. Кроме того, на полученные показали серьезное влияние оказывает доступность медицинской помощи в конкретном географическом регионе.

Так, офтальмолог Скандинавского центра здоровья Татьяна Орловская предположила, что высокие показатели России, приведенные китайскими исследователями, обусловлены именно доступностью медицинской помощи.

«Благодаря возможности оперативного посещения врача у нас есть объемная и точная аналитика. Регулярные профосмотры и чекапы в нашей стране способствуют выявлению большего количества случаев миопии», — пояснила она.

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В свою очередь, врач-офтальмолог, руководитель Клинико-диагностического центра НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова заявила, что рост распространенности миопии среди детей и подростков в России коррелирует с увеличением экранного времени.

«Быстрые темпы распространения миопии в последние десятилетия в различных частях мира нельзя объяснить только наследственностью, генетические изменения происходят слишком медленно», — пояснила она. При этом, по словам Петрачковой, выявлена корреляция между увеличением во время пандемии COVID-19 времени использования электронных гаджетов, таких как ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны, и уменьшением времени, проводимом на свежем воздухе. Она подчеркнула, что «это достоверные ключевые факторы, способствующие росту числа случаев миопии».