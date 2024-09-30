Президента Польши вызовут в суд за оскорбление граждан своей страны

Польский «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» подал в суд на президента страны Анджея Дуду из-за его слов о зрителях фильма о мигрантах.
«Окружной суд в Варшаве определил дату первого заседания по делу, по которому мы подали иск против Анджея Дуды за оскорбление граждан страны», — сказано в сообщении. Там также отмечается, что процесс начнется 24 октября 2025 года, когда полномочия второго президентского срока Дуды истекут. Он не имеет права баллотироваться в третий раз.
Речь идет о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница», в котором поднимается тема миграционного кризиса. Премьера прошла еще в сентябре 2023 года на Венецианском кинофестивале. Как пишет «Коммерсантъ», действие картины разворачивается на белорусско-польской границе в начале 2020-х годов. Главные герои, среди которых учительница английского языка из Афганистана и семья сирийцев, пытаются попасть в Евросоюз, но застревают на границе.
В эфире польского телевидения Дуда обсуждая фильм сказал, что «не удивлен» тем, что пограничники, которые уже видели картину, использовали слова: «Только свиньи сидят в кинозале». Дуда также раскритиковал Холланд за образ пограничников, которые он показала в фильме.
Позже, комментируя этот эфир, Дуда заявил, что это не его слова, а цитата, а он лишь воспользовался «правом цитирования».
Дело Дуды, как сообщается, будет слушаться публично, а каждый желающий сможет подключиться к трансляции из зала суда.