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Общество

Президента Польши вызовут в суд за оскорбление граждан своей страны

10:50 30.09.2024

Польский «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» подал в суд на президента страны Анджея Дуду из-за его слов о зрителях фильма о мигрантах. 

«Окружной суд в Варшаве определил дату первого заседания по делу, по которому мы подали иск против Анджея Дуды за оскорбление граждан страны», — сказано в сообщении. Там также отмечается, что процесс начнется 24 октября 2025 года, когда полномочия второго президентского срока Дуды истекут. Он не имеет права баллотироваться в третий раз. 

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Речь идет о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница», в котором поднимается  тема миграционного кризиса. Премьера прошла еще в сентябре 2023 года на Венецианском кинофестивале. Как пишет «Коммерсантъ», действие картины разворачивается на белорусско-польской границе в начале 2020-х годов. Главные герои, среди которых учительница английского языка из Афганистана и семья сирийцев, пытаются попасть в Евросоюз, но застревают на границе.

В эфире польского телевидения Дуда обсуждая фильм сказал, что «не удивлен» тем, что пограничники, которые уже видели картину, использовали слова: «Только свиньи сидят в кинозале». Дуда также раскритиковал Холланд за образ пограничников, которые он показала в фильме. 

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Позже, комментируя этот эфир, Дуда заявил, что это не его слова, а цитата, а он лишь воспользовался «правом цитирования».

Дело Дуды, как сообщается, будет слушаться публично, а каждый желающий сможет подключиться к трансляции из зала суда.

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