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Общество

Главред «Коммерсанта» обвинил Z-канал в доносе на журналистку издания

18:39 30.09.2024

Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Лукин опубликовал обращение, в котором ответил на обвинения телеграм-канала «Рыбарь» в адрес журналистки издания Елены Черненко в том, что она контактировала с британской разведкой. 

20 и 29 сентября в телеграм-канале вышло два поста, в которых утверждается, что российские журналисты и оппозиционеры встречались с представителями британских спецслужб.

В постах утверждается, что Черненко встречалась с Кристофером Джойсом, которого телеграм-канал называет «куратором Ми-6 в Грузии». В статье от 29 сентября «Рыбарь» пересказывает биографию журналистки и отмечает, что до начала войны в Украине она входила в журналистский пул при российском МИД и посещала «окологосударственные» мероприятия.

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По данным издания, Черненко также взаимодействует с «прозападными» учебными заведениями, в частности с Миддлберийским институтом международных исследований. Кроме того, как утверждает «Рыбарь», журналистка сотрудничала с американским фондом «Карнеги» и НПО European Leadership Network.

«Рыбарь» заявил, что представители Ми-6 могли получать с помощью Черненко «инсайдерскую информацию», а сама журналистка «могла не только делиться информацией, но и подсвечивать для британской разведки новых людей, а также организовывать выходы на них».

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По мнению главреда «Коммерсанта», публикации «Рыбаря» написаны «в классическом жанре доноса». Лукин указывает, что телеграм-канал делает акценты на контактах Черненко с дипломатами и представителями международных организаций.

«Признавая заслуги канала “Рыбарь” в освещении СВО, хочу пояснить его анонимным авторам некоторые азы как журналистской, так и оперативной работы. Работа журналиста — общаться со спикерами, пресс-службами, ньюсмейкерами, экспертами, источниками и т. д. С единственной целью — выдать интересную заметку», — пишет Лукин.

Главреда «Коммерсанта» назвал Черненко «ярким, осведомленным, профессиональным и умным журналистом» и добавил, что издание продолжит отстаивать «честное имя и профессиональное достоинство» журналистки.

В феврале 2022 года Черненко исключили из журналистского пула при МИД после того, как она организовала сбор подписей под открытым письмом против войны в Украине. Тогда ведомство обвинило ее в «непрофессионализме». 

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