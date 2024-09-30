Британка стала опекуном в 75 лет

Жительница Великобритании Патриция Свон впервые стала временным опекуном малолетних детей в возрасте 75 лет. С тех пор, как пишет The Guardian, ее жизнь изменилась и она хочет продолжать ухаживать и за другими детьми, пока ей позволяет здоровье.

Патриция Свон жила вместе со своим мужем в графстве Шропшир на западе Англии, где следила за домом и ухаживала за лошадьми своей дочери. На тот момент она была на пенсии уже семь лет. Занимаясь домашними делами, она услышала по радио объявление о срочном поиске временных опекунов.

«Радио в нашем доме обычно просто играет на фоне, но меня зацепил отчаянный призыв о помощи в поиске фостерных семей в нашем районе. Я решила, что должна что-то предпринять, но опасалась, что слишком стара для этого», — вспоминает Свон.

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Тем не менее, женщина откликнулась на объявление и выяснила: возрастных ограничений нет. Тогда, обсудив все детали с мужем, они решили взять детей на временную опеку.

«Моя дочь раньше предлагала мне попробовать, но я всегда отмахивалась. Мне казалось, что у меня нет времени. Но я чувствовала, что мне чего-то не хватает. Ты не можешь каждый день заниматься только уборкой дома, да и выпечка мне надоела», — поделилась пенсионерка.

В течение шести месяцев Свон и ее муж посещали многочисленные встречи и интервью. По итогу им разрешили взять на опекунство двух детей: 17-месячного мальчика и его шестимесячную сестру. Первая встреча с детьми, по ее словам, была для нее шоком.

«Я плакала, когда нас утвердили, но когда мы взяли этих детей, я подумала: «Что же я делаю?»» — вспоминает Свон.

Однако страхи исчезли довольно быстро, Свон хорошо справлялась, отмечает издание. В течение семи месяцев она вместе с мужем наблюдала успехи приемных детей — девочка впервые смогла самостоятельно сесть, а мальчик стал лучше говорить и питаться.

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По словам Свон, самое сложное — это прощаться с детьми, к которым сильно привыкаешь. Женщина говорит, что из-за своего возраста она берет детей на краткосрочную опеку, которая не длится больше 12 месяцев.

Хотя они с мужем вместе воспитывают детей, основная ответственность лежит на Свон, пишет издание. Свон делится, что всегда выбирает детей младше семи лет. «Дети постарше требуют слишком много энергии. А маленькие дети обычно уже лежат в постели к шести часам вечера, и у меня есть время отдохнуть», — говорит она.

Свон вспоминает: с тех пор как она стала брать детей на временную опеку, ее жизнь изменилась к лучшему. По ее словам, дети помогают ей чувствовать себя молодой.

За эти годы Свон вместе с мужем воспитала уже более пяти приемных детей, пишет издание. Сейчас они опекают трех детей в возрасте двух, пяти и шести лет.