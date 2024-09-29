Женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку

Китаянка по фамилии Ли в середине сентября родила двух детей. Женщине диагностировали физиологическую аномалию — у нее две матки. Каждый плод развивался в отдельном органе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, такая патология встречается только у 0,3% женщин в мире. У китаянки, как утверждает Национальное радио Китая, обе матки были «полностью сформированы и имели яичники и фаллопиевы трубы».

«Беременность в каждой из двух маток путем естественного зачатия — явление очень редкое. Мы слышали только о паре таких случаев как из Китая, так и из-за рубежа», — заявила Цай Ин, старший акушер больницы № 4 города Сиань в провинции Шэньси, где у китаянки приняли роды на сроке восемь с половиной месяцев.

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Цай Ин добавила, что женщинам с таким заболеванием редко удается успешно родить после 37 недели. South China Morning Post отмечает, что обычно женщины с двумя матками не знают о патологии до момента наступления беременности. В это время они подвергаются повышенному риску повторных выкидышей, преждевременных родов, задержки развития плода и послеродовых кровотечений.

Издание отмечает, что у Ли, возраст которой не разглашается, это уже не первая беременность. Ее предыдущая попытка выносить ребенка закончилась выкидышем по неизвестным причинам на 27 неделе.

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Сообщается, что дети родились путем кесарева сечения, мальчик весил 3,3 килограмма, девочка — 2,4. Оба ребенка здоровы. Через четыре дня их вместе с матерью выписали из больницы.

По данным South China Morning Post, новость об успешном родоразрешении Ли привлекла внимание пользователей соцсетей. «Младенцы жили роскошной жизнью в животе матери. Вместо того чтобы делить один дом, как другие плоды-близнецы, они жили в отдельных виллах», — написал один из них.

Другие же пользователи напомнили, что беременность женщины была крайне сложной.