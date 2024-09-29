Женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку

Китаянка по фамилии Ли в середине сентября родила двух детей. Женщине диагностировали физиологическую аномалию — у нее две матки. Каждый плод развивался в отдельном органе. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как пишет издание, такая патология встречается только у 0,3% женщин в мире. У китаянки, как утверждает Национальное радио Китая, обе матки были «полностью сформированы и имели яичники и фаллопиевы трубы».
«Беременность в каждой из двух маток путем естественного зачатия — явление очень редкое. Мы слышали только о паре таких случаев как из Китая, так и из-за рубежа», — заявила Цай Ин, старший акушер больницы № 4 города Сиань в провинции Шэньси, где у китаянки приняли роды на сроке восемь с половиной месяцев.
Цай Ин добавила, что женщинам с таким заболеванием редко удается успешно родить после 37 недели. South China Morning Post отмечает, что обычно женщины с двумя матками не знают о патологии до момента наступления беременности. В это время они подвергаются повышенному риску повторных выкидышей, преждевременных родов, задержки развития плода и послеродовых кровотечений.
Издание отмечает, что у Ли, возраст которой не разглашается, это уже не первая беременность. Ее предыдущая попытка выносить ребенка закончилась выкидышем по неизвестным причинам на 27 неделе.
Сообщается, что дети родились путем кесарева сечения, мальчик весил 3,3 килограмма, девочка — 2,4. Оба ребенка здоровы. Через четыре дня их вместе с матерью выписали из больницы.
По данным South China Morning Post, новость об успешном родоразрешении Ли привлекла внимание пользователей соцсетей. «Младенцы жили роскошной жизнью в животе матери. Вместо того чтобы делить один дом, как другие плоды-близнецы, они жили в отдельных виллах», — написал один из них.
Другие же пользователи напомнили, что беременность женщины была крайне сложной.