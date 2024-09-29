Юг России накрыла песчаная буря

В соцсетях распространяются видео песчаной бури в южных регионах России, в частности в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

Как пишет телеграм-канал «Блокнот», в южных регионах небо окрасилось в желтый цвет, а на дорогах ничего не видно. Из-за этого водители автомобилей на трассе Элиста – Арзгир – Минеральные воды вынуждены останавливаться посреди «сахарских пейзажей». По данным телеграм-канала, местные жители утверждают, что частицы песка и пыли «буквально ощущаются на вкус».

Как отмечает «Коммерсантъ», ухудшение видимости зафиксировано и в Левокумском и Буденновском районах на трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Госавтоинспецкия Ставрополья рекомендовала местным жителям отказаться от поездок на восток региона и соблюдать меры безопасности в условиях непогоды.

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Ставропользские СМИ также сообщают о сильном боковом ветре. Люди стараются укрыться в домах. В то же время провластный телеграм-канал Readovka сообщает, что в Волгодонске бригада «Водоканала» была вынуждены продолжать ремонтные работы.

Заместитель мэра Элисты Борис Кальдинов сообщил о локальных сбоях в работе электросетей. По его словам, специалисты работают над устранением аварий. Свое обращение Кальдинов записал на фоне упавшего дерева. В видеоролике также показаны кадры повисших на проводах и упавших на машину деревьев.

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По данным центра «Фобос», буря произошла из-за столкновения циклона и антициклона на полосе шириной 900 метров. Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Как утверждают в центре, буря продолжится до 30 сентября и может затронуть районы Черноземья и Центральной России.

«Мощный воздушный поток в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере», — сказано в пресс-релизе «Фобоса». Кроме того, к 1 октября буря может дойти до оккупированных украинских территорий.