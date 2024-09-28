Пассажиры Utair не влезли в самолет после задержки рейса

Рейс авиакомпании Utair из Владикавказа в Москву задержали на 10 часов, после чего части пассажиров отказали в посадке из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из пассажиров Никиту К.

Как пишет телеграм-канал, рейс должен был вылететь в 06:40 утра по местному времени, однако его перенесли на 16:30. На момент публикации заметки самолет все еще не вылетел в Москву. Согласно онлайн-табло аэропорта во Владикавказе, расчетное время вылета — 18:00 по местному времени.

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В авиакомпании объяснили задержку тем, что сотрудники ждут новый самолет. Пассажиров обязали пройти повторную регистрацию, однако вскоре им объявили, что в новом самолете мест на всех не хватит, поскольку на борту только 20 рядом кресел. В предыдущем самолете их должно было быть 27.

По словам Никиты, он и его девушка должны были сидеть в 24 и 26 ряду. Выдать новые посадочные талоны им отказались. Сотрудники авиакомпании заявили, что пассажирам нужно подождать окончания посадки, и если кто-то из зарегистрированных ранее пассажиров не придет, их посадят на освободившиеся места.

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Авиакомпания предложила и другие варианты — ждать следующего рейса в Москву, который запланирован на 30 сентября, либо сдать билет и купить новый за свой счет. По словам Никиты, Utair пообещала оплатить не попавшим на борт пассажирам отель на один день, однако о других компенсациях в авиакомпании не сообщили.

В начале сентября этого года сообщалось о массовых задержках рейсов Turkish Airlines. Пассажиры, которые должны были вылететь из Внуково в Турцию, жаловались на опоздания вылетов более чем на сутки. Тогда авиакомпания выдала путешественникам питание, но не предоставила отель на время задержки.