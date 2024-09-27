В Новосибирске вывели способную утилизировать пластик моль

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) представил технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально выведенного вида моли. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте вуза. В нем отмечается, что технологию разработала одна из студенток НГТУ — Полина Дубовская.

Она отметила, что на сегодняшний день переработка пластика как вторичного сырья широко распространена в мире, но требует больших денежных затрат. Из-за этого, по словам студентки, от пластика часто избавляются, просто сжигая его, что наносит серьезный вред окружающей среде.

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«Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации», — утверждает Дубовская.

Разработанная ей технология предполагает использование для переработки специально выведенной разновидности восковой моли. также известной под названием пчелиная огневка. Этот вид насекомых считают вредителем, так как оно оставляет свое потомство в ульях медоносных пчел, где оно выедает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел, уничтожая все без остатка.

«Воск очень схож с пластиком по своей химической структуре, поэтому и возникла теория, что насекомое может есть пластик. Специальный план питания позволяет вывести в процессе генерации моль, которая будет потреблять с каждым поколением больше полимерных отходов», — рассказала Дубовская. Она отметила, что 200 личинок пчелиной огневки за десять дней съедают четыре килограмма пластика.

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