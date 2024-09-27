Увеличивавшего 20 лет пенисы мужчину арестовали в Таиланде

В Таиланде арестовали мужчину, который 20 лет нелегально проводил процедуры по увеличению пениса. Об этом пишет местное издание Bangkok Post, ссылаясь на представителей полиции.

По их словам, 36-летнего Киттикорна Сонгсри задержали в коттедже, где он проводил инъекции силикона, а также вживлял шарики в половые члены своих клиентов. В ходе допроса мужчина признался, что у него нет не только соответствующей лицензии, но и какого-либо медицинского образования. По его словам, он лишь закончил девять классов средней школы, но с 14 лет начал самостоятельно изучать, как делать имплантаты.

В местной полиции сообщили, что арестовали Киттикорна после жалобы одного из его клиентов. Тот сообщил, что после проведенной инъекции силикона у него развилась тяжелая инфекция. Мужчина пожаловался, что даже после лечения он продолжает испытывать боль и не может добиться эрекции.

Получив жалобу, полицейские отправили к нелегальному врачу сотрудника под прикрытием. Тот связался с Киттикорном и представился потенциальным клиентом. Когда врач-самоучка назначил встречу в своем коттедже, туда прибыли силовики, которые задержали Киттикорна и провели обыск.

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В полиции отметили, что кровати и другое оборудование, установленное в его коттедже, не соответствовали гигиеническим нормам. По данным правоохранителей, Киттикорн брал со своих клиентов от пяти до 20 тысяч тайских батов (примерно от 150 до 600 американских долларов) за процедуру.

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