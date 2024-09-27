Netflix выпустит сериал про обвиненного в торговле людьми и насилии P.Diddy

Netflix выпустит документальный сериал об обвинениях в торговле людьми, рэкете и сексуализированном насилии в адрес известного американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Об этом пишет NBC News. По данным телеканала, руководит проектом, который уже находится на стадии производства, Александрия Стэплтон, а его исполнительным продюсером стал легендарный рэпер Кертис «50 Cent» Джексон.

«Это история, которая оказала значительное влияние на людей. Это сложное повествование, охватывающее десятилетия, а не только заголовки или клипы, которые люди видели до сих пор», — заявили 50 Cent и Стэплтон в интервью изданию Variety.

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«Мы остаемся верны нашему обязательству дать голос тем, у кого его нет, и представить подлинные и тонкие перспективы. Хотя обвинения тревожат, мы призываем всех помнить, что история Шона Комбса — это не полная история хип-хопа и его культуры. Мы стремимся к тому, чтобы отдельные действия не затмевали более широкий вклад в культуру», — добавили они.

О планах снять сериал об обвинениях в адрес P.Diddy 50 Cent впервые объявил в прошлом декабре, когда на Комбса подали в суд четыре разные женщины, обвинившие его в сексуализированном насилии и жестоком обращении. Первой из них стала бывшая девушка рэпера Кэсси Вентура, с которой он быстро пришел к соглашению.

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Сам 50 Cent тогда опубликовал видео, в котором рэпер Марк Карри утверждал, что Комбс отправлял женщинам в клубах шампанское, предварительно подсыпав в него наркотики. По словам Джексона, доходы от сериала, который он снимает, будут направлены на поддержку жертв сексуализированного насилия.

На прошлой неделе Шона «P.Diddy» Комбса арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также организации занятий проституцией. Рэпер своей вины не признал, а суд отказал ему в освобождении под залог.