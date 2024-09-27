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Новости

Наоми Кэмпбелл уличили в трате средств благотворительного фонда на собственные нужды

13:21 27.09.2024

Власти Великобритании запретили супермодели Наоми Кэмпбелл в течение пяти лет занимать должность попечителя благотворительных организаций. Об этом пишет британская газета  The Guardian. По данным издания, основанием для запрета стали финансовые нарушения, выявленные в работе основанного Кэмпбелл благотворительного фонда.

В 2005 году Кэмпбелл основала организацию Fashion for Relief, которая декларировала в качестве цели своей работы сбор пожертвований на борьбу с бедностью. Однако, как следует из результатов проверки фонда, проведенной британской Комиссией по благотворительности, на помощь бедным пошли менее 10% от средств, собранных организацией.

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Так, с 2016 года Fashion for Relief удалось собрать пожертвований на сумму около 4,8 миллиона фунтов стерлингов (примерно 6,4 миллиона американских долларов). Для этого фонд организовал серию модных показов. Однако, как показала проверка, на выплаты грантов благотворительным организациям-партнерам пошло менее 390 тысяч фунтов стерлингов.

Выяснилось, что остальные средства были потрачены на роскошные гостиничные номера, авиабилеты, спа-процедуры, обеспечение личной безопасности и обеспечение других потребностей основательницы фонда, включая покупку сигарет для нее.

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Кроме того, аудиторы установили, что другая попечительница Fashion for Relief — Бьянка Хеллмич — получила из средств организации более 300 тысяч фунтов стерлингов в виде незаконных гонораров и командировочных. Ей власти запретили заниматься попечительством благотворительной организации на девять лет, а третьей попечительнице Fashion for Relief  — Веронике Чоу — на четыре года.

В ответ на обвинения сама Наоми Кэмпбелл заявила, что не контролировала благотворительную деятельность, а фактической работой фонда управлял другой человек.

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