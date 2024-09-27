Пятиклассник в Нижнекамске избил младшеклассницу до сотрясения мозга

24 сентября ученик пятого класса школы № 31 в Нижнекамске жестоко избил третьеклассницу во время перемены. Девочка попала в больницу с сотрясением мозга, пишет «Коммерсантъ».

На опубликованной в соцсетях видеозаписи инцидента видно, как мальчик кулаками избивает девочку по голове и тянет ее за волосы. Затем он встает и начинает пинать ученицу — та при этом остается сидеть на полу. В этом момент в кадре появляется учительница и спрашивает: «Ты что делаешь?» После этого мальчик убегает.

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Сообщается, что после произошедшего девочке не оказали медицинскую помощь и отправили домой одну. Сейчас она находится в больнице, где медики диагностировали у нее сотрясение мозга. По данным издания, мать ребенка обратилась в полицию и требует проверить педагогов и семью напавшего на ее дочь ученика.

В разговоре с журналистами секретарь школы назвала информацию о том, что девочке не оказали медицинскую помощь, «сплетнями» и посоветовала не обращать на них внимание. Руководитель пресс-службы администрации Нижнекамского муниципального района Чулпан Камалетдинова сказала журналистам, что состояние детей было проверено и школьный фельдшер оказал необходимую первую помощь. «Сразу же было проверено состояние ребят. На девочке не было выявлено видимых повреждений, у мальчика — рана предплечья», — сказала она.

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По данным пресс-службы администрации района, учитель начальных классов, попавшая на видео, оперативно отреагировала на ситуацию. А уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в интервью изданию сообщила, что причиной избиения третьеклассницы учеником пятого класса мог стать недостаток воспитания. В психологической помощи, по ее словам, нуждаются оба ребенка.

В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили, что по факту случившегося проведена проверка и материалы дела переданы в следственный отдел Следственного комитета по Нижнекамскому району. 26 сентября Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о халатности.