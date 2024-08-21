С начала войны реальная инфляция в России превысила 70%

С начала войны инфляция, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, превысила 70%. Об этом со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что индекс-дефлятор, отражающий изменения цен на повседневные товары (FMCG), в которые входят пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежда, с февраля 2022 года по июль 2024 года вырос на 71,4%

«Ромир» определяет цены на основании анализа 600 тысяч реальных покупок в неделю. В то время как Росстат считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг.

С начала года по конец июля, по подсчетам «Ромира», инфляция составила 9,6%, превысив официальную цифру в 1,9 раза — по данным Росстата инфляция за это время составила 5,06%.

При этом за четыре с половиной года, согласно доступной статистике, цены на потребительскую корзину в среднем подскочили более чем вдвое — индекс FMCG вырос примерно на 130%.

Годовая инфляция товаров FMCG, по подсчетам холдинга Ромир, по состоянию на июль превысила 21%. В то же время, по данным Росстата, в июле годовая инфляция в России составила более 9% — это максимальный показатель с февраля прошлого года. По сравнению с июнем, по официальным данным, цены выросли на 1,14%. The Moscow Times отмечает, что это рекорд с апреля 2022 года.

Так, стоимость яиц, по данным Росстата, выросла на 37% относительно цен в июле 2023, овощей в среднем на 17%, мясо подорожало на 13%. Цены на картофель с начала года выросли почти на 90%, морковь — на 54%, капусту — на 50%, яблоки — на 33%.

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