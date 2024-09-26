Доля подростков с зависимостью от соцсетей выросла в полтора раза

Примерно каждый девятый подросток в мире страдает зависимостью от соцсетей. Шесть лет назад эта доля была в полтора раза меньше, 7% вместо 11%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Специалисты ВОЗ опубликовали доклад «Подростки, экраны и психическое здоровье».

У страдающих зависимостью от соцсетей подростков наблюдается «проблемное поведение», заявили авторы доклада. Такие дети либо не способны, либо плохо контролируют время нахождения онлайн, испытывают тревогу и раздражение, когда теряют возможность зайти в соцсети, говорится в докладе. Зависимые подростки пренебрегают ради соцсетей всеми другими делами и занятиями, отметили ученые.

Более трети детей сообщили о постоянном общении с друзьями в Интернете (36 %), причем самый высокий показатель ученые обнаружили среди 15-летних девушек (44 %). В целом девочки сообщили исследователям о более частом использования социальных сетей, чем мальчики (13 % против 9 %).

Треть подростков ежедневно играет в видеоигры (34 %), причем более чем каждый пятый (22 %) тратит на это занятие не менее четырех часов в сутки, сообщили авторы доклада. По их данным, 12 % подростков испытывают зависимость от игр, — причем мальчики чаще, чем девочки (16 % против 7 %).

Авторы исследования отметили, что цифровая грамотность «не успевает за развитием технологий и интересами молодежи». Ученые ВОЗ считают, что «худшее еще впереди» — если правительства стран мира, медики, учителя и родители не признают проблему и не примут мер для ее решения.

Доклад подготовило европейское отделение организации на основе исследования поведения детей в соцсетях и видеоиграх. Исследование проводилось в 2022 году и охватило почти 280 тысяч подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах Европы и Центральной Азии, а также в Канаде. Итоги исследования были подведены в 2024-м.

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