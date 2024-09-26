В Ставропольском крае появятся государственные вытрезвители

Депутаты законодательного собрания Ставропольского края приняли законопроект, согласно которому в марте 2025 года в регионе откроют государственные вытрезвители. На это из бюджета региона будет выделено 33,6 миллиона рублей, пишут «Ведомости».

Сообщается, что закон был принят с целью помочь людям в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения и создать для них специализированные организации. По данным издания, сейчас в регионе нет вытрезвителей.

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«В 2022–2023 годах краевое министерство по национальной политике и делам казачества совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления провели работу по подбору здания для такого учреждения. Предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет краевого бюджета», — сказал председатель краевого законодательного собрания Николай Великдань.

Сообщается, что из выделенных 33,6 миллиона рублей два миллиона потратят на аренду новых помещений площадью от 300 квадратных метров. На зарплату сотрудникам вытрезвителей заложат 23,8 миллиона, а оставшиеся средства потратят на покупку мебели, специализированного автомобиля и другие расходы, пишет издание.

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Журналисты напомнили, что в декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о возобновлении в регионах работы вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Это означает, что с пациентов в специализированных учреждениях будет взиматься плата за услуги. Сообщалось, что правила работы платных вытрезвителей должно будет определять правительство.

В сентябре 2024 года стало известно, что подобные вытрезвители также появятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске. Средства на их создание также будут выделяться из областного бюджета.

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