Норвегия отказала в убежище россиянину из-за слов Путина о завершении мобилизации

Сбежавшему в Норвегию от мобилизации россиянину Павлу Суетину отказали в политическом убежище. Как пишет The Barents Observer, причиной стали слова Путина и Шойгу об окончании мобилизации.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил в России «частичную» мобилизацию. Вечером того же дня на пороге своего дома Суетин увидел людей в военной и полицейской форме. Он не открыл им дверь и ранним утром следующего дня отправился к матери в Норвегию.

В городе Вадсе, который расположен на севере королевства, Суетин попросил политическое убежище. Однако спустя два года норвежское миграционное ведомство (UDI) отказало ему в этом, сообщив, что Суетин должен в течение трех недель покинуть Шенгенскую зону.

«Это первое известное решение подобного рода в Норвегии, которое может иметь последствия для других просителей, сбежавших от мобилизации», — пишет The Barents Observer.

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В документе, который получил Суетин, говорится, что на убежище в Норвегии может претендовать человек, который «подвергается риску преследования в связи с происхождением, политическими взглядами, цветом кожи, религией, национальностью, принадлежностью к определенному этносу или социальной группе». Кроме того, как пишет издание, там отмечается, что убежище предоставляется просителям, которым на родине грозит смертная казнь, пытки или другое бесчеловечное или унизительное обращение.

В UDI решили, что ничего из вышеперечисленного Суетину не грозит, поясняет The Barents Observer. В норвежском миграционном ведомстве заявили, что мобилизация в России не проводится. В качестве доказательств там привели слова Владимира Путина и Сергея Шойгу, которые в октябре 2022 года заявили о завершении мобилизации.

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При этом в UDI знают, что Путин не выпускал приказ о прекращении мобилизации, но утверждают, что повестки россиянам больше не рассылают, а российская армия пополняется добровольцами. Кроме того, в документе также говорится, что в России нет запрета на выезд для мужчин призывного возраста, а также неизвестно о случаях ареста людей, которые уехали из страны во время мобилизации, а затем вернулись.

«UDI говорит, что никакой мобилизации нет, потому что так сказал Путин. Но, по-моему, это общеизвестный факт, что каждое слово Владимира Путина — вранье. И про мобилизацию он врал, и про срочников, которые якобы не будут участвовать в боевых действиях. И в данном случае — даже российские суды указывают, что мобилизация не завершена, пока нет соответствующего указа», — прокомментировал отказ норвежских властей Суетин.

Он уверен, что в случае возвращения в Россию его либо заберут на войну, либо посадят в тюрьму. Суетин считает, что «оба варианта равносильны смерти».

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