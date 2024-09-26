Российские ученые начали бороться с подделывающей тысячи научных работ российской компанией

Российские ученые начали бороться против российской компании покупных научных работ и соавторства «Международный издатель». Вместе с сотрудниками Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева ученые обнаружили в архиве биржи за 2018–2021 годы более 150 научных публикаций, связанных с университетом. Об этом «Холоду» рассказал проректор МГУ им. Н. П. Огарева по научной работе Александр Давыдкин.

«Большинство статей опубликовали члены отдельных научных групп: авторы статей действительно участвовали в создании этих исследований, а не просто купили авторство», — сказал Давыдкин.

Теперь Давыдкин и ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко собирают подписи и обращения от научных групп и организаций, чтобы направить коллективное обращение против «Международного издателя» в Генпрокуратуру. На сегодня они собрали около 40 обращений, которые подписали почти 100 человек. К борьбе против биржи, по данным телеграм-канала «Зоопарк из слоновой кости», присоединился и депутат Госдумы от «Единой России» и профессор РАН Александр Мажуга — он уже направил обращение в Генпрокуратуру.

Читать еще Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка

Российская компания «Международный издатель», продающая авторство и соавторство в научных работах, совсем недавно привлекла внимание одного из крупнейших зарубежных научных журналов Nature. Им стало известно, что как минимум двое сотрудников Сеченовского университета — Дмитрий Бабаскин и Татьяна Дегтяревская — пользовались услугами «Издателя» и пытались опубликоваться в зарубежных журналах BioSystems, Proteomics и International Journal of Emerging Technologies in Learning.

Впоследствии все три журнала обнаружили связь их работ с биржей — и сняли их с публикации. International Journal of Emerging Technologies in Learning не только снял статью с публикации, но и выпустил сопроводительное заявление, в котором заявил, что «работа может быть связана с криминальной биржей научных публикаций, продающей статьи и авторские права». «Холод» обращался за комментарием к Дегтяревской и к Бабаскину, а также к Сеченовскому университету, но они пока не ответили на запрос.

Несмотря на это, биржа по продаже статей в иностранной научной прессе существует давно и продолжает работать. На сайте компании говорится, что «за пять лет опубликовано больше 4 тысяч статей, а больше 20 тысяч клиентов стали авторами в Scopus и Web of Science». Стоимость услуг колеблется от 30 до 720 тысяч рублей — зависит от качества итоговой публикации и месте ее размещения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.