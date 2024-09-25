Глава МВД признался в отсутствии денег на повышение зарплат полицейским

Увеличить оклады участковых уполномоченных и другим рядовым полицейским стало невозможно из-за недофинансирования МВД, заявил глава министерства Владимир Колокольцев. Минфин соглашается выделять деньги только «по минимальным надбавочным ставкам», процитировал министра «Интерфакс».

Минфин сейчас финансирует МВД, исходя из численности сотрудников ведомства, объяснил министр. Поэтому, чтобы поднять зарплаты «где-то в Ивановской, Ярославской области», придется уменьшить «и без того низкие» зарплаты «где-то в районах Дальнего Востока, на "северах"», заявил Колокольцев.

Причина кадрового голода — в низких зарплатах, признался глава МВД. «Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу», — сказал Колокольцев. По его словам, за последнее время «ситуация не просто изменилась, она усугубилась».

В мае министр внутренних дел заявил, что некомплект личного состава в полиции достиг 152 тысяч человек.

В Приморье некомплект личного состава полиции составляет 25%, в Магадане 24%, в Туле 23%, приводил примеры чиновник. По его словам, один сотрудник органов внутренних дел и в первую очередь участковый сейчас «работает за четверых». Среди патрульных и постовых недокомплект составляет 26%, среди следователей — 21%, в уголовном розыске — 20%, заявил министр.

В ряде регионов патрульно-постовой службы «вообще нет». Например, в Костромской области некомплект в ППС составляет 90%, сказал Колокольцев. По его данным, подобная ситуация складывается даже в Москве — в Красносельском районе, Западном Дегунино, Северном поселке, Тропарево-Никулино, Братеево, Теплом Стане некомплект участковых составляет до 78%.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.