Режиссер «Ежика в тумане» обвинил Банк России в воровстве

Режиссер Юрий Норштейн назвал «воровством» выпуск Банком России памятных монет к 50-летию создания мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер заявил изданию «Подъем», что на выпуск монеты у него и его жены Франчески Ярбусовой — художницы-постановщицы фильма — не спрашивали разрешения.

Норштейн обвинил в произошедшем председателя совета директоров госкомпании «Союзмульфильм» Юлиану Слащеву. Режиссер сказал, что два года назад Госдума и Совет Федерации «отобрали у всех художников» за всю историю существования киностудии с 1936 года «все права на ими сделанные работы» в пользу компании. «Они почему-то посчитали, что это их», — заявил Норштейн.

Центробанк 23 сентября объявил о выпуске трех монет к предстоящему в 2025 году юбилею советского мультфильма. Одна, серебряная монета, имеет номинал три рубля и тирах семь тысяч экземпляров. Вторая, стальная, и третья, медно-никелевая, — номинал по 25 рублей и общий тираж миллион штук, уточнил ЦБ. Монеты изготавливает Московский монетный двор. На всех трех монетах изображен одинаковый Ежик с узелком.

«Ежик в тумане» в 2003 году на международном анимационного кино «Лапута» в Токио по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов был признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов.

С 2022 года госкомпания «Союзмультфильм» подала тысячи исков к предпринимателям, компаниям и учреждениям, использовавшим созданных за годы существования студии анимационных персонажей. Средняя цена иска составила 50 000 рублей. В 2024 году «Союзмультфильм» потребовал у 63 предпринимателей из Свердловской области деньги за использование образа Чебурашки. По словам юристов студии, наиболее часто встречаются также случаи использования котенка Гава, крокодила Гены, Винни Пуха, Карлсона, персонажей из серии «Простоквашино» и волка из фильма «Жил-был пес».

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