В России предложили ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за публичное оскорбление представителей власти в интернете и СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к российскому Уголовному кодексу.

Поправки предлагается внести в 319-ю статью УК, в которой прописана ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. На данный момент статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы человека за три месяца, обязательных работ до 360 часов или исправительных работ до одного года.

В документе предлагается повысить штраф до 80 тысяч рублей, увеличить срок обязательных работ до 460 часов, а исправительных работ — до двух лет. При этом, если правонарушение было совершено в интернете или СМИ, человеку могут присудить штраф до одного миллиона рублей, а также лишить его права занимать некоторые должности на срок до трех лет.

Другими вариантами наказания Пискарев предлагает ввести обязательные или принудительные работы и лишение свободы на срок до двух лет с возможным лишением права занимать некоторые должности до трех лет.

Летом этого года Госдума приняла законопроект, согласно которому за пропаганду наркотиков в интернете вводится уголовная ответственность за повторное преступление. В российском УК появится новая статья 230.3, предусматривающая разные варианты наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.