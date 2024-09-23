Более половины россиян старше 60 лет страдают от тревоги и депрессии

Более половины россиян старше 60 лет пожаловались на симптомы тревоги и депрессии. В Госдуме считают, что эти показатели снизятся «после победы» России в войне с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Исследование основано на данных Росстата о состоянии здоровья россиян за 2023 год. Большинство опрошенных рассказали, что замечали у себя признаки тревоги и депрессии в умеренной форме. 5% респондентов заявили о высоком уровне расстройств.

«Коммерсантъ» пишет, что чаще всего тревога и депрессия проявлялись у людей старше 80 лет. При этом женщины чаще жаловались на симптомы расстройств. По мнению ученых, это связано с тем, что женщины более внимательно относятся к ментальному здоровью. Также более высокие показатели были у людей, не состоящих в браке, имеющих более низкое образование и меньшие доходы. В то же время различий между жителями городов и деревень практически не было.

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Отмечается, что признаки тяжелой депрессии наблюдаются у четверти пожилых россиян, однако большинство из них считают, что это «естественные проявления старения», не требующие специальной помощи.

На основании исследования РАНХиГС предложил привлечь работников здравоохранения и социальных служб для мониторинга ментального здоровья пожилых людей. Ученые заявили о необходимости разработать информационную программу, популяризирующую психологическую помощь.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что депрессивные состояния наблюдаются у людей разных возрастов.

«Сопереживание, чувство ответственности за свою страну у людей старше 60 лет чрезвычайно обострено. После победы, мне кажется, эта цифра значительно уменьшится»,— утверждает Останина.

Исследователи отметили, что в 2023 году доля россиян старше 60 лет составила 23,5%. Предполагается, что к 2050 году этот показатель достигнет 32%.

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