В своем авторском шоу на телеканале «Россия 1» пропагандист Владимир Соловьев обвинил сторонников Алексея Навального в совершении терактов и предложил их вешать. На это обратило внимание «Агентство».

На шоу выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев, который рассказал о подрыве опоры на Транссибирской железнодорожной магистрали, атаках беспилотников по нефтебазе, расположенной на Дальнем Востоке, и уголовных делах, возбужденных в Забайкальском крае. Фигурантов обвинили в шпионаже в пользу Украины. Гурулев утверждает, что беспилотники не могли долететь до Дальнего Востока с украинской территории.

В ответ Соловьев назвал три «сетки», которые, по его мнению, причастны к терактам. «Сетка Навального — она вся хорошо известна, можно отрабатывать. Второе — сетка криминальная, то есть те, которые по каким-то причинам попали в уголовное элементы так же, как радикальные исламисты, которых сейчас откровенно используют. И третья — сетка нарко, потому что достаточно давно было известно, что существенная часть наркотиков поступает с Украины», — заявил пропагандист.

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Соловьев считает, что все эти «сетки» необходимо «отрабатывать» и «вешать людей» за террористическую деятельность. Он предложил перенять опыт Беларуси, в которой до сих пор разрешена смертная казнь. По мнению Соловьева, именно такими мерами в Беларуси предотвратили попытку «развязать рельсовую войну».

В своем выступлении Соловьев в очередной раз назвал ложью преступления российской армии в Буче и заявил, что никто в Европе не знает «правду». По его словам, вскрытие тел погибших, проводившееся в Англии, показало, что люди погибли от «разрыва снарядов, начиненных стрелками, которые использовались украинской артиллерией».

Кроме того, Соловьев обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу и заявил, что претензии по поводу похищения и незаконного вывоза детей с территории Украины следует направлять не к России, поскольку некоторые из детей нашлись в Германии. Пропагандист добавил, что «набор сказок и лжи» европейских политиков приведет к тому, что «русский солдат войдет в Берлин, только в этот раз уже оттуда больше никогда не уйдет».

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