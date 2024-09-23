Авиакомпания внесла в черный список устроившую скандал из-за откинутой спинки кресла пару

Авиакомпания Cathay Pacific запретила паре из Гонконга летать ее самолетами после их ссоры с сидевшей впереди китаянкой из-за того, что она откинула назад спинку кресла. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, китаянка пожаловалась в социальной сети Xiaohongshu, что пара приставала к ней во время полета. В своем посте женщина рассказала, что супруги обвинили ее в том, что она якобы загораживает им обзор телевизора на борту самолета, и попросили поднять спинку кресла.

После того как китаянка отказалась, сидящая сзади женщина вытянула ноги и положила их на подлокотники переднего сиденья, а затем начала оскорблять китаянку на кантонском диалекте (диалект, на котором говорят в провинции Гуандун и окрестностях, в том числе в Гонконге — Прим. «Холода») и бить по руке.

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«Когда она поняла, что я не говорю на кантонском диалекте, она начала уничижительно называть меня “девушкой с материка”», — добавила китаянка. По ее словам, сидевший сзади нее мужчина «лихорадочно толкал» спинку сиденья, а его жена показала ей средний палец.

Китаянка обратилась за помощью к бортпроводнику, который посоветовал ей пойти на компромисс и выровнять кресло. Женщина отказалась, аргументировав это тем, что «это не было время приема пищи».

Поведение супружеской пары вызвало возмущение пассажиров самолета, которые начали делать им замечания. В комментариях под постом китаянки пользователи посоветовали покупать места в первом классе, если необходимо больше пространства.

В свою очередь, авиакомпания Cathay Pacific заявила, что внесла супружескую пару в свой черный список и отметила, что придерживается «строгой политики нулевой терпимости» к поведению, свидетельствующему о неуважении к попутчикам.

Посты китаянки также вызвали дискуссию о том, является ли откидывание спинки сиденья в самолете приемлемой практикой. Несколько пользователей заявили, что это допустимо, учитывая, что возможность откидывания спинки — встроенная функция сидений. Другие утверждают, что пассажиры могут испытывать дискомфорт, если кто-то откидывает спинки слишком сильно.

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