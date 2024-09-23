На Рублевке сгорел элитный банный комплекс

В деревне Маслово в Московской области сгорел элитный банный комплекс «Место силы», в котором любили отдыхать российские звезды, политики и бизнесмены. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Отмечается, что пожар произошел в ночь на 23 сентября. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара выясняются, пишет «112».

На видео, снятом очевидцами, мужчины поспешно покидают баню и кричат «Уходим!» Один из них требует от другого забрать «вещи из мужской комнаты», но ему в ответ кричат: «Мы не успеем!». Их просят спуститься с крыши, пока пожар не охватил людей.

Как сообщает телеграм-канал, огонь полностью уничтожил банный комплекс, а местные жители переживали, что пожар перейдет и на их дома. Отмечается, что жители и ранее «жаловались на постоянный запах дыма, называли постройку незаконной», а также заявляли, что бани «горели несколько раз, но их быстро чинили и снова запускали в работу». По данным «112», в настоящее время проверяется, было ли у владельцев разрешение на строительство и эксплуатацию комплекса.

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В банный комплекс «Место силы» часто приезжали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были замечены балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. На своем сайте «Место силы» предлагает своим посетителям «окунуться в старорусскую историю 18 века», поесть еды из русской печи и выпить травяной чай из самовара на дровах. Телеграм-канал «112» пишет, что минимальный чек за такой отдых был от 200 000 рублей.

Отмечается, что на территории банного комплекса насчитывается шесть бань, в каждой из которых могут разместиться до 15 человек.

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