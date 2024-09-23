Сербского министра высмеяли из-за предложения питаться двумя яйцами в день

Министр торговли Сербии Томислав Момирович предположил, что человеку хватает обеда из двух яиц, чтобы насытиться на весь день. В ответ на это его обвинили в унижении сербов. Об этом пишет портал N1.

Момирович продвигал государственную программу «Лучшая цена» в эфире шоу на телеканале K1. Он рассказал, что в рамках программы одно яйцо теперь стоит 11 динаров (9,7 рублей). Министр добавил, что два яйца — это «еда, которая может насытить человека на весь день». Такой обед будет стоить 22 динара, то есть чуть меньше 20 рублей. Ведущий поправил Момировича, уточнив, что человек вряд ли сможет насытиться двумя яйцами на весь день.

«Вы понимаете, что я хочу сказать. Я, конечно, не хочу сказать, что люди живут на двух яйцах в день, но я считаю, что по калорийности, по питательным качествам это действительно идеальная еда», — объяснил министр.

Депутат Народной скупщины (парламент Сербии) Елена Милошевич раскритиковала министра торговли. Она уточнила, что три раза переслушала заявление Момировича. Она сказала, что чиновники «играют в диетологов». Момирович, по ее словам, унизил сербов, «не встав с министерского кресла». В его словах она разглядела упрек в том, что сербы «ненастны», «жадны» и «много едят».

«Министр, купающийся в деньгах, икре и дорогом вине, предлагает нам поесть два яйца и просит наесться на весь день за 22 динара! Если вам не хватает двух яиц, это ваша вина, что вы голодны, потому что много едите! А если кроме яиц вам нужны еще хлеб, йогурт, овощи, чтобы обед стоил не более 22 динара, а 222, то это ваша вина, так как вы слишком нескромны», — сказала Милошевич.

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