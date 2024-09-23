Расходы россиян по кредитным картам выросли до максимума с начала войны 

В августе 2024 года года уровень утилизации кредитных карт (так называют долю использования клиентом лимита по кредитке) вырос на 1,9 процентного пункта и составил 33,9 процента. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Как отмечает издание, и прирост, и итоговый показатель являются максимальными с начала 2022 года. Статистика «Скоринг Бюро» говорит о том, что россияне непрерывно наращивали долю используемого лимита по своим кредитным картам с августа 2023 года.

При этом, по словам опрошенных РБК экспертов, рост утилизации кредиток россиянами обусловлен не только инфляцией и повышением цен, но и высокими процентами по вкладам и накопительным банковским счетам.

«На фоне сохраняющейся высокой потребительской активности заемщики могли чаще выбирать лимиты по кредиткам, тратя одобренные ранее суммы на отпуск, ремонт и прочие бытовые нужды. При этом часть заемщиков рассчитывают закрыть задолженность в грейс-период, что выгодно в условиях высоких процентных ставок по коротким вкладам и накопительным счетам», — сказал директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

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Он пояснил, что клиенты банков размещают получаемые ими доходы на накопительных банковских счетах под процент, а ежедневные расходы оплачивают с кредитки. После этого они гасят задолженность по кредитной карте, используя средства с накопительного счета для погашения задолженности до истечения льготного беспроцентного периода.

С Лопатиным согласен руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, рост утилизации кредитных карт выглядит как неизбежный тренд «на фоне настолько сильно выросшего уровня безрисковой ставки, когда накопительные счета с ежедневным начислением процентов на любой остаток достигли 17–20%».

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