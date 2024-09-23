Разгромившего могилу Маслякова мужчину отправили в психиатрическую больницу

Накануне 19-летний мужчина по имени Кирилл К. разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Его задержали и отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщают ТАСС, пресс-служба КВН и телеграм-канал Shot.

«Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Позже стало известно, что мужчину задержали охранники кладбища, которые затем вызвали полицию. Его доставили в местный отдел для разбирательства.

По данным Shot, мужчину зовут Кирилл. Телеграм-канал отмечает, что перед тем, как вырвать крест и унести цветы, мужчина заявил, что Масляков «не достоин там лежать». Предполагается, что Кирилл находился в состоянии наркотического опьянения.

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Позже Shot написал, что москвич страдал от психического расстройства и не смог смириться со смертью ведущего КВН. Могилу вскоре привели в порядок. Shot добавил, что в момент задержания Кирилл «не мог нормально говорить» и вел себя странно. По данным телеграм-канала, его отправили в психиатрическую больницу.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Он был ведущим КВН с 1964 года. Помимо КВН, Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12-й этаж», «Песня года» и другие. Также он был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».

Как отмечает РБК, Масляков вел КВН до 2022 года. Тогда он сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. По данным Mash, после болезни у него нашли неоперабельную опухоль легких.

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