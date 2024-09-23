Глава района ушел на войну и избежал компенсации миллионов рублей государству

Глава Кировского района Ленинградской области Андрей Шорников добился приостановки производства по делу о растрате бюджетных средств на 43,9 миллиона рублей. «Ответчик убыл на СВО», — объяснила причину пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Шорников, его жена Анна и дочь должны были компенсировать бюджету потери собственным имуществом. Ради изъятия нужной суммы в доход государства Василеостровский районный суд Петербурга в феврале арестовал семь банковских счетов трех членов семьи. «Причем арестованы как деньги, которые находятся на счетах сейчас, так и те, которые поступят в будущем», — рассказывала пресс-служба петербургских судов.

Производство по делу остановил тот же Василеостровский райсуд, уточнила пресс-служба 23 сентября.

Шорникова задержали и отправили под домашний арест осенью 2022 года. Петербургская прокуратура обвинила главу района во взяточничестве, вымогательстве, злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. На счета семьи Шорниковых в 2021 и 2022 годах поступило больше денег, чем размер дохода обоих супругов, решила прокуратура.

В 2020 году Шорников занимал должность врио главы администрации Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. По версии гособвинения, чиновник получил от руководства коммунального предприятия «МК Свердлово» за покровительство кофемашину Jura E80 стоимостью 65 тысяч рублей и оплату отдыха семьи в отелях Махачкалы и Магадана еще примерно на 115 тысяч рублей.

Шорников ушел с поста главы поселения летом 2022 года, но до этого месяц отказывался сдавать полномочия новому главе, забаррикадировавшись в собственном кабинете. В это время чиновник писал в соцсети, что не позволит захватить власть «спруту», желающему погрузить поселок «во мрак».

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