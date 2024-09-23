Футбольный клуб помог потерявшей в пожаре дом 82-летней болельщице

Португальский футбольный клуб «Спортинг» помог своей 82-летней болельщице Марии Эльвире, которая потеряла дом из-за сильных лесных пожаров в Португалии. Подробности истории приводит издание SicNoticias.

Эльвира жила в небольшом поселке Албергария-а-Велья на севере страны. Из-за вспыхнувших в регионе лесных пожаров пожилая женщина потеряла абсолютно все. Единственное, что она успела спасти из горящего дома, — это атрибутика «Спортинга». В частности, она спасла зелено-белый шарф и постер с игроками команды.

Руководство «Спортинга» узнало о произошедшем и пригласило Эльвиру на игру против ABC. Это был первый раз, когда 82-летняя болельщика побывала на домашнем стадионе любимой команды «Жозе Алваладе». Перед игрой Эльвиру встретил лично президент клуба Фредерику Варнадаш и главный тренер команды Рубен Аморим, с которым она обнялась. Весь стадион аплодировал болельщице, когда она вышла на поле.

«Варандаш — замечательный человек, он был очень дружелюбен. Аморим замечательный, простой, хороший человек. Мне очень нравится, как он разговаривает, вежливый, никого не обижает», — поделилась она своими впечатлениями.

По итогу «Спортинг» обыграл ABC со счетом 3:0. Она осталась довольна игрой и особенно похвалила «красавца» Виктора Дьекереша, шведского нападающего, оформившего дубль. При этом, по словам болельщицы, «Спортинг» упустил много моментов и мог «забить полдюжины» мячей.

«Спортинг» с помощью своего фонда уже собрал большую часть средств, которая пойдет на восстановление дома Марии Эльвиры.

В Португалии уже больше недели бушуют лесные пожары. Особенно сильные пожары начались в регионе Авейру — именно в этом районе находится Албергария-а-Велья, где живет Мария Эльвира. Согласно официальным данным спасателей, на данный момент в Португалии зарегистрировано как минимум 53 очага пожаров.

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