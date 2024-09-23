Российских туристов отправят на экскурсии в шахты

Шахты планируют превратить в туристические объекты. Представители турбизнеса утверждают, что это не принесет прибыли предприятиям, но может послужить дополнительным пиаром. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Если у компании есть вектор в эту сторону, тогда со всеми теми сложностями, как то инструктаж по технике безопасности, оборудованное помещение для того, чтобы его проводить, дополнительная экипировка, которая потребуется для таких гостей, затраты на гидов, их сопровождающих, плюс продумывание логистики, чтобы перемещение по маршруту было, во-первых, безопасным, а во-вторых, не мешало бы текущему рабочему процессу, экскурсия вполне укладывается в 5-10 тысяч рублей на человека», — заявил гендиректор компании RussiaDiscovery и руководитель комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

При этом, по его мнению, туристы вряд ли смогут отправиться в шахты золотодобывающих предприятий Магаданской области и Чукотки. «Коммерсантъ» отмечает, что в некоторых закрытых шахтах уже проводятся экскурсии и функционируют музеи. По словам помощника генерального директора компании «Трест» Дарьи Слюняевой, туристов пускают только в безопасные части шахт.

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Всего, по данным издания, за последние четыре года к программе промышленного туризма присоединились более тысячи компаний. Наибольший интерес у туристов вызывают предприятия по производству шоколада, мороженого и вина.

Слюняева отмечает, что в большинстве случаев такой туризм является частью маркетинговой стратегии. Нередко фабрики проводят экскурсии ради привлечения новой рабочей силы.

В сентябре этого года Владимир Путин поручил региональным властям преобразовать закрытые шахты и полигоны в места для проведения экскурсий. Власти должны отчитаться о рассмотрении вопроса до конца марта 2025 года.

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