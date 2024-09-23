Тела мертвых людей начали использовать для добычи металлов в Японии

Власти японских городов зарабатывают миллионы долларов на продаже драгоценных металлов, которые добывают из пепла кремированных останков людей. Об этом говорится в собственном расследовании газеты Nikkei.

По данным издания, ежегодно в Японии умирает более полутора миллионов человек. При этом большинство из тел кремируют в принадлежащих властям крематориях. Семьи усопших, согласно местным законам, получают часть праха и крупные фрагменты костей умерших, а обращение с оставшимся пеплом в стране не определено.

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Nikkei пишет, что остающийся в крематориях пепел часто содержит золото, палладий и титан. Эти ценные металлы как правило используют для зубных пломб и костных имплантатов. Японская газета выяснила, что металлы, добытые из пепла, продавали власти 42 крупных городов из 88. При этом большинство из них (более 70%) начали делать это в 2010 финансовом году или позже.

Издание утверждает, что за пять лет (до 2023 года) власти городов заработали на металлах из праха около 45 миллионов долларов. При этом из-за роста смертности и роста цен на драгметаллы выручка за 2023 финансовый год в 3,4 раза превысила этот же показатель за 2019 финансовый год.

«Мы решили, что будет целесообразно использовать доходы от металлов, извлеченных из пепла, чтобы сделать крематории более удобными, в том числе путем их модернизации», — сообщили Nikkei в управлении здравоохранения и социального обеспечения города Киото. Там за прошлый финансовый год власти заработали более двух миллионов долларов.

В то же время далеко не все власти японских городов предупредили жителей, что продают металлы из праха горожан. Так поступили только 45% городов. В июле журналисты Nikkei провели опрос местных жителей на эту тему и выяснили, что около 30% респондентов хотят, чтобы правительство разработало правила продажи металлов из пепла.

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