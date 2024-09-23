Чиновник десять лет не приходил на работу и получал зарплату

В Таиланде чиновник десять лет не приходил на рабочее место, проводя время в ночных клубах, но продолжал получать зарплату и премии. Чиновник работал в Департаменте по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тхонг, сообщило издание South China Morning Post, не уточнив имени госслужащего.

Сотрудник департамента не ходил на работу, так как выступал в клубах в качестве певца и слишком сильно уставал за ночь, предпочитая днем отсыпаться, рассказало издание. По словам журналистов, время от времени служащего вызывали в офис, где делали выговоры за прогулы. Это частая местная практика, чтобы в случае проверки контролирующих органов можно было предъявить доказательства, что никакой коррупции нет, а прогульщика наказывали, пишет South China Morning Post

Журналисты рассказали, что о чиновнике-певце стало известно благодаря тайскому проекту Watchdog, который занимается разоблачениями злоупотреблений представителей власти. Местные власти пока не отреагировали на это разоблачение и непонятно, будет ли наказан сотрудник департамента, сообщило издание.

Согласно тайскому законодательству, должностным лицам, причастным к подобного рода коррупционным преступлениям, грозит тюремное заключение на срок от года до десяти лет и штрафы от 2000 до 20 000 бат (от 60 до 600 долларов США), пишет South China Morning Post.

Издание сообщило, что в сентябре семья из тайской провинции Накхонратчасима обратилась за помощью к подписчикам в социальных сетях после того, как шесть лет подряд не могла привлечь к ответственности соседа-чиновника. Сосед, являясь также сыном высокопоставленного полицейского, годами бросал бутылки и мусор по двор дома этой семьи, а также пытался лазерными лучами выводить из строя камеры наблюдения, рассказало South China Morning Post. По словам журналистов, полиция отказывалась заниматься расследованием, и семья была вынуждена переехать.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.