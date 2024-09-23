Жительницу Южной Кореи обвинили в убийстве из-за аборта на девятом месяце

Полиция Сеула начала расследование в отношении южнокорейской видеоблогерки, которая выложила на свою ютьюб-канал ролик, в котором, по версии следствия, рассказала об опыте аборта на девятом месяце беременности. Об этом сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что женщину обвиняют в убийстве, однако в Южной Корее нет законов, регламентирующих аборты. CNN отмечает, что этот случай вызвал ажиотаж в стране и спровоцировал обсуждения в обществе.

По мнению южнокорейских экспертов, отсутствие законодательства об абортах не только провоцирует рост потенциальной врачебной халатности, но и затрудняет доступ к безопасным абортам, поскольку женщины и медики вынуждены жить в состоянии правовой неопределенности.

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В совместном заявлении коалиция из 11 южнокорейских женских организаций и НПО раскритиковала правительство за преследование женщин, прерывающих беременность, вместо того чтобы улучшить доступ к услугам по прерыванию беременности. «Это не что иное, как жалкая и грубая попытка уйти от ответственности и переложить вину», — говорится в заявлении.

По данным CNN, в Южной Корее на протяжении более чем 60 лет существовал запрет на аборт. В случае его нарушения женщину могли приговорить к тюремному сроку до одного года. Исключениями считались случаи изнасилования, инцеста и угрозы здоровью матери или ребенка.

Однако в 2019 году Конституционный суд Южной Кореи отменил этот запрет и поручил Национальному собранию до конца 2020 года разработать новые законы об абортах. Законодатели не уложились в заявленный срок, а положения уголовного кодекса об абортах утратили силу, фактически легализовав аборты на любой стадии беременности.

В данный момент, как пишет CNN, в Корее сложно найти информацию о том, где можно сделать аборт, а сама процедура не покрывается государственной системой здравоохранения страны. Женщины нередко ищут клинику по сарафанному радио и платят сотни долларов из собственных средств. Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с легальными поставками препаратов и получением информации о медикаментозном аборте.

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