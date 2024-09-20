Российских топ-менеджеров стали искать с помощью астрологов и тарологов

Российские компании все чаще обращаются за помощью эзотерических практиков в процессе отбора претендентов на открытые позиции. Об этом в своем телеграм-канале пишет карьерный консультант Алена Владимирская. По ее словам, астрологов и нумерологов привлекают даже при найме топ-менеджеров в банках, а в самих компаниях начали появляться штатные эзотерики.

По данным газеты «Коммерсантъ», сегодня на российском рынке эзотерических услуг лидируют тарологи. Только на Avito опубликованы почти три тысячи объявлений с предложением услуг «специалистов» в этой области. Как правило сеансы гаданий предлагают провести удаленно, а цены на один расклад варьируются в диапазоне от полутора до 80 тысяч рублей. В последнее время популярной услугой стал выезд таролога с колодой на корпоративные мероприятия. Здесь цены начинаются от 15-20 тысяч рублей.

При этом, издание пишет, что крупные компании как правило обращаются за услугами эзотериков по рекомендации. По словам руководителя Таро-клуба Александра Гулого, настоящие эксперты занимают на рынке оккультных услуг не более 10% и у таких специалистов все, как у востребованных психологов: постоянная клиентура и лист ожидания на годы вперед.

Он рассказал, что стоимость услуг эзотерика при работе с запросом на развитие бизнеса, крупную сделку или защиту от конкурентов исчисляется в сотнях тысяч рублей. Гулый также отметил, что к таким специалистам предприниматели ходят как правило не реже раза в неделю. В итоге востребованные тарологи зарабатывают десятки миллионов рублей.

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В свою очередь, астротрейдер Сергей Будников рассказал, что кроме фиксированной цены за сеанс предсказаний эзотерические практики зачастую получают и процент от сделки.

«Сейчас, например, изучаем решение ФРС о понижении ставки. Все спрашивают, будет ли разворот и когда. Цена вопроса у всех разная. Кто-то сидит с одним миллионом долларов, у кого-то бюджет больше. Обращаются только инвесторы, которые хотят рисковать и с помощью звезд получить дополнительный источник информации», — пояснил он. По его словам, комиссия эзотерика за удачный прогноз по биржевой сделке обычно составляет 20%.

По результатам опроса, проведенного компанией «Битрикс24», к тарологам обращались 14% российских предпринимателей. При этом 92% из них остались довольны услугой и не исключают, что снова ею воспользуются.

Как выяснил «Холод», тарологи считают, что если использование их услуг станет еще одним постоянным инструментом при подборе персонала, то это якобы повредить соискателям не больше, чем другие распространенные, но при этом ненаучные практики, такие как графологическое тестирование (анализ почерка), соционика или, например, MBTI-типирование, которое делит людей на 16 типов личности.

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