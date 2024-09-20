Москвичка вызвала спасателей для поимки сбежавшего питона

Женщина живущая на проспекте Вернадского в москве вызвала спасателей, чтобы поймать сбежавшего питона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, который также опубликовал видео того, как змея, покинувшая террариум, пытается залезть под диван.

По данным телеграм-канала, змею, длина которой, судя по видео, составляет более метра, женщине оставила ее дочь. Она уехала в отпуск и оставила змею маме на передержку. Женщина согласилась, хотя сильно боится змей.

В пятницу она открыла террариум, чтобы покормить питона мышами, и он сбежал. Вернуть его в террариум самостоятельно женщина не смогла из-за страха прикасаться к пресмыкающимся. Кроме того, женщина испугалась, что питон вместо предлагаемых ему мышей попытается съесть ее кота.

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Как пишет Baza, спасатели выехали на вызов женщины, однако о результатах их работы ничего не сообщается.

Стоит отметить, что питоны являются представителями семейства неядовитых змей и, чтобы убить своих жертв, они их душат, а затем проглатывают. Так, жительницу Таиланда Аром Арунродж два часа душил четырехметровый питон, пока ее слабые призывы о помощи не услышал сосед. Питон, который весил 20 килограммов, забрался на кухню и перед атакой укусил женщину за ногу. Она попыталась схватить змею за голову, но это не помогло. В итоге из хватки питона женщину вызволили спасатели и полицейские.

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