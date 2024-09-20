Китайская чиновница завела 58 любовников среди подчиненных и села в тюрьму

Китайская чиновница Чжун Ян получила 13 лет лишения свободы за взятки на сумму более восьми миллионов долларов и сексуальные отношения с 58 подчиненными. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

52-летняя Чжун Ян работала губернатором и заместителем секретаря Коммунистической партии в префектуре Цяньнань. SCMP пишет, что чиновница более 30 лет состояла в Компартии и получила прозвище «красивая губернаторша». Она никогда не была замужем и не имела детей. Среди местных жителей она была известна тем, что тратила свои личные деньги на поддержку пожилых людей.

Выяснилось, что Чжун Ян пользовалась своим служебным положением и получала взятки от бизнесменов, которые состояли с ней в близких отношениях. Например, она одобрила сделку с одним из таких бизнесменов на застройку 170 тысяч квадратных метров земли в промышленной зоне. Чжун Ян впоследствии получила свою долю прибыли. Источник газеты рассказал, что чиновница якобы не сотрудничала с компаниями, руководители которых «не были к ней близки». Частный бизнес в регионе пострадал из-за такой политики Чжун Ян, пишет SCMP.

Помимо всего прочего, пишет газета, Чжун Ян заводила романы со своими подчиненными. Она сближалась с мужчинами под предлогом сверхурочной работы или командировок. Некоторые мужчины сами захотели стать ее любовниками, чтобы получать привилегии. Всего, как утверждает издание, Чжун Ян состояла в связи с 58 мужчинами-подчиненными. Ее часто видели в ночных клубах, и она всегда носила с собой в сумке презервативы.

Расследование против «красивой губернаторши» началось в апреле прошлого года. 1 сентября ее исключили из Компартии и отстранили от всех госдолжностей. Ее приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в размере миллиона юаней (140 тысяч долларов).

Чжун Ян раскаялась в своих действиях. Она извинилась в первую очередь за коррупционные сделки, которые проводила, будучи у власти. По ее словам, она была уверена, что эти сделки помогут ей заручиться поддержкой влиятельных предпринимателей. Она рассказала, что бизнесмены, в свою очередь, должны были решить ее политические проблемы.

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