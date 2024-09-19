В Австралии представили электроповязку для людей с СДВГ

Австралийский стартап Neurode представил новую разработку, которая, по словам создателей, меняет подход к лечению синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Вместо традиционной медикаментозной терапии компания предложила использовать легкую неинвазивную электростимуляцию мозга.

Для этого Neurode разработала специальную повязку на голову, которую пациентам с СДВГ необходимо носить 20 минут в день. С помощью электроимпульсов устройство воздействует на префронтальную кору головного мозга. В компании заявляют, что их устройство помогает пациентам управлять фокусом, памятью и импульсным контролем.

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Для мониторинга активности мозга повязка Neurode подключается к приложению на смартфоне. В него встроен виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет пользователю настроить устройство и систематизировать собственную активность в течение дня.

Как пишет пишет портал New Atlas, основательница компании — нейробиолог Натали Гуайярду, у которой СДВГ диагностировали в возрасте пяти лет, — заявила, что компания уже готова к началу масштабных испытаний своей разработки на добровольцах. Тем не менее первые тесты электроповязки уже провели. По словам испытавших устройство людей, во время ее ношения они практически ничего не ощущали, либо чувствовали легкое покалывание.

О будущей стоимость устройства в Neurode пока ничего не сообщают.

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