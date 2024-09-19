Россияне приготовились экономить на путешествиях ради домашней еды

Россияне признались, что в будущем планируют не тратить много денег на развлечения и путешествия. Вместо этого они хотят сохранить деньги на заботу о домашних животных и домашнюю еду. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компании «Яков и партнеры» и холдинга «Ромир».

Согласно опросу, больше всего россиян собираются экономить на путешествиях за границу: в этом признались 26% респондентов. На втором месте по сокращению трат — покупка предметов роскоши. До 23% опрошенных россиян хотят тратить на это меньше денег.

Около 13% россиян собираются экономить на досуге и развлечениях. Еще 9-11% будут меньше тратиться на походы в рестораны и кафе. Около 7-8% признались, что будут экономить на табаке. Партнер компании «Яков и партнеры» Денис Довганич объяснил, что вот уже второй год россияне выбирают «осторожную» модель потребления: покупатели осмотрительно тратят деньги, сводя к минимуму необязательные расходы.

Однако, как показало исследование, есть одна статья необязательных расходов, на которой россияне отказываются экономить, — это траты на домашних питомцев.

Вместе с этим, пишет РБК, россияне приготовились к росту обязательных трат. К таким тратам относятся услуги ЖКХ, оплата за связь и интернет, медицина (в том числе лекарства), а также покупка еды для готовки дома.

Исследователи также отметили, что отношение к тратам отличается у разных поколений. Так, зумеры экономят меньше, чем старшее поколение. Вопреки тенденциям, большинство зумеров лишь увеличили траты на рестораны и путешествия. Россияне чуть постарше, наоборот, сокращают траты в этих категориях и предпочитают питаться домашней едой.

Желание россиян экономить на путешествиях коррелирует с возросшими ценами на отдых. Так, поездка на море для россиян подорожала сразу на несколько десятков процентов. При этом, аналитики зафиксировали рост цен не только на поездку за рубеж, но и на отдых внутри страны. Например, цены на отели в Геленджике выросли почти на треть, а в Сочи — на четверть. Среди заграничных курортов сильнее всего подорожал Кипр: цены на отели увеличились на 27%. Следом идут Египет и Таиланд, где снять номер теперь стоит на 26% дороже.

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