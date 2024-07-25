Цены на отдых на море для россиян выросли в среднем на четверть

Отдых на море стал дороже для россиян на несколько десятков процентов. На это обратило внимание «Агентство».

Издание пишет, что это касается как гостиниц, так и стоимости перелета. Причем рост цен зафиксировали для поездок не только за границу, но и внутри страны.

«Агентство» со ссылкой на данные сервиса бронирования жилья «Островок» пишет, что наибольший рост цен зафиксирован на Кипре. Там стоимость отелей увеличилась на 27%. Следом идут Египет и Таиланд, где цены на жилье выросли на 26%. При этом снижение стоимости отелей наблюдается только во Вьетнаме. Там отели подешевели на 14%.

При этом снять номер на российских курортах тоже стало дороже. К примеру, в Геленджике цены выросли почти на треть, в Сочи, Новороссийске и Зеленоградске — на четверть. Рост стоимости отелей также зафиксирован в аннексированном Крыму.

Кроме того, выросла стоимость авиабилетов. По сравнению с прошлым годом, цены увеличились в среднем на 17%, при этом наибольший рост зафиксирован в крупных городах. Там повышение стоимости перелета доходит до 40%.

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Вместе с отелями и авиабилетами подорожали и готовые туры. К примеру, средняя стоимость отдыха в Турции приблизилась к 300 тысячам рублей, в то время как в 2023 году россияне отдавали за отдых в Турции менее 250 тысяч. Цены на туры по России также выросли почти на четверть.

При этом, как ранее писал РБК со ссылкой на отчет Бюро статистики (TURKSTAT), россияне уже 27 месяцев подряд находятся на первом месте среди иностранцев, покупающих жилье в Турции. В июне этого года граждане России купили в стране 332 жилых объекта. Вслед за россиянами в рейтинге идут граждане Ирана, Украины, Германии и Казахстана.

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