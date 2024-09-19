Гимнастка попытается оспорить результаты Олимпиады в Париже с помощью сериала Netflix

Американская гимнастка Джордан Чайлз собирается использовать кадры из документального сериала «Возвращение Симоны Байлз», который вышел на Netflix, чтобы вернуть себе бронзовую медаль Олимпийский игр в Париже. Об этом пишет Independent.

Издание отмечает, что Чайлз заняла пятое место в вольных упражнениях, но ее тренер Сесиль Ланди подала апелляцию, после которой Чайлз добавили баллы, и она поднялась на третье место. Однако позже Румынская федерация гимнастики подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который заявил, что Ланди обратилась с запросом на четыре секунды позже установленного регламентом времени. Суд постановил вернуть бронзовую медаль румынской спортсменке Ане Барбосу.

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На этой неделе Чайлз обратилась в Высший федеральный суд Швейцарии в надежде вернуть награду и заявила, что у нее есть видеодоказательства того, что протест был подан вовремя. В качестве этих доказательств Чайлз намерена использовать кадры из документального сериала о другой американской гимнастке Симоне Байлз.

По словам адвоката Чайлз Мориса М Су, видеозапись доказывает, что Ланди подала запрос через 49 секунд после объявления результатов.

«Апелляция Джордан Чайлз ставит международное сообщество перед простым юридическим вопросом: будут ли все стоять в стороне, пока олимпийскую спортсменку, которая сделала все правильно, лишают медали из-за фундаментальной несправедливости в рамках арбитражного процесса, организованного на скорую руку?» — заявил адвокат.

Морис М Су добавил, что CAS отказался от просмотра видеозаписи, тем самым нарушив «фундаментальное право Чайлз быть услышанной».

Первые два эпизода сериала, как пишет Independent, рассказывают о том, как Симона Байлз прошла путь от Олимпиады в Токио 2020 года до ее возвращения в спорт к Олимпийским играм в Париже. В следующих сериях создатели сериала планируют рассказать о достижениях гимнастки в Париже.

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