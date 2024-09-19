В Совфеде предложили ограничить продажи «однушек» ради повышения рождаемости

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местного самоуправления и делам Севера Анатолий Широков предложил ограничить долю однокомнатных квартир на рынке, чтобы увеличить рождаемость. Об этом сообщает «СенатИнформ».

По мнению Широкова, такие меры будут способствовать созданию семей и станут «одним из способов сбережения народа на геостратегических территориях России». Чиновник призвал регионы перенимать опыт Москвы и ввести ограничения на минимальную площадь строящихся квартир, поскольку, по его мнению, однокомнатные квартиры «не приспособлены для проживания семьи и рождения детей».

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«Государство сегодня делает все возможное для поддержки строительного бизнеса, потому что он имеет социальное значение, а также является агрегатором для других отраслей. Но при этом власти должны своей регуляторной функцией создавать правила для бизнеса, и Москва тут стала хорошим примером», — заявил Широков.

Ранее замминистра строительства Татарстана Ильшат Гимаев назвал людей, проживающих в однокомнатных квартирах, «ущемленными и замкнутыми». «Это клетушки, как там можно жить? Нам нужны развитые люди, которые с оптимизмом смотрят в будущее», — добавил Гимаев. Он также поддержал запрет на строительство «однушек».

С 1 августа этого года в Москве запретили строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и квартир с двумя комнатами площадью менее 44 квадратных метров. При этом в указанную площадь не входят балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.

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