Мужчину арестовали за попытку забрать детей из школы неподалеку от выступления Путина

В Петербурге Приморский районный суд арестовал на 10 суток местного жителя Александра Виноградова, признав виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП). Об этом в своем телеграм-канале сообщила юристка Ирина Баханович. «Он шел за детьми в школу», — написала она.

Виноградова задержали накануне по дороге в школу, откуда он должен был забрать своих детей. Учебное заведение оказалось рядом с местом проведения «Евразийского женского форума», где Владимир Путин выступал в этот день с открывающей речью.

По словам самого Виноградова, бойцы Росгвардии, дежурившие возле здания, где проходило мероприятие, без предупреждения повалили его на землю, а затем заявили, что проход по улице закрыт, хотя по ней в это время ходили люди.

В подтверждение своих слов Виноградов опубликовал видео, которое начинается с того, что он лежит на земле, а затем объясняет прибывшему полицейскому, как на ней оказался. Несмотря на то, что в процессе разговора по улице продолжают ходить люди и нет никаких признаков полицейского оцепления или перекрытия движения, полицейский заявляет, что улица перекрыта, а, попытавшись пройти по ней, Виноградов не выполнил «законного требования» силовика.

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После этого мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он провел ночь, а на следующий день суд вынес постановление об аресте.

«Все наши ходатайства отклонили, в том числе о запросе записи с камер видеонаблюдения и просмотре нашего видео. Заседание уложилось в 8 минут. Браво, что могу сказать», — прокомментировала итоги заседания Баханович.

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