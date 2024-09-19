Детей в Швеции оставят еще на один год в школе

Обязательное школьное образование в Швеции станет десятилетним с 2028 года. Нынешний дошкольный подготовительный класс станет первым классом, а последний год обучения — десятым вместо девятого. Об этом пишет The Guardian.

Правительство планирует убрать обязательный год дошкольного обучения, который называется förskoleklass. Вместо него хотят ввести дополнительный год в начальной школе — grundskola. Министр образования Швеции Йохан Персон объяснил, что детей нужно как можно раньше учить чтению, письму и математике.

В förskoleklass дети, как правило, обучались с помощью игровых методов. Теперь, как пишет газета, игровое обучение младшеклассников будет отходить на второй план. Критики реформы заметили, что такой подход к обучение маленьких детей противоречит исследованиям. Исследования показывали, что дети лучше обучаются с помощью игр.

Профессор университета Седертерна Кристиан Эйдевальд раскритиковала реформу. По ее мнению, шестилетних детей не стоит подстраивать под формализованную школьную программу. «Это не просто педагогическое предпочтение: исследования подтверждают, что игра является основой раннего обучения и развития критических навыков, таких как язык и решение проблем», — заявила Эйдевальд.

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Представитель партии социал-демократов по вопросам образования Оса Вестлунд заверила, что в новой программе будут сочетаться методы стандартного обучения и игры. Тем не менее есть и те эксперты, которые поддержали реформу. Профессор педагогики в Университете Гронингена в Нидерландах Йоханнес Вестберг заявил, что реформа приблизит Швецию к европейским стандартам образования.

Помимо этого, профсоюзы боятся, что школьная реформа оставит без работы специализированных учителей и воспитателей, которые работали именно в förskoleklass.

Швеция сейчас предоставляет бесплатное девятилетнее обучение в школах для всех детей начиная с шести лет. Оно обязательно и делится на начальную, среднюю и старшую школу. После девяти классов шведские школьники по желанию могут поступить в гимназии, где обучение тоже бесплатно и длится три года. Гимназия необходима для тех выпускников, кто после школы планирует поступать в университет.

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